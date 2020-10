La relazione tra Giulia Cavaglià e Francesco Sole è finita la scorsa estate, ma oggi l’ex tronista è sbottata contro il suo ex. La ragazza ha accusato il re dei post-it di non averle fatto avere per mesi i vestiti che aveva lasciato a casa sua e ora che è riuscita a recuperare tutto ha trovato uno scontrino datato 20 ottobre nella sua giacca. Convinta che qualche nuova fiamma di Francesco abbia usato i suoi abiti, la Cavaglià si è scatenata come una furia su Sole e ha detto che è un bugiardo e che se lei parla lo rovina.

“Ciao mondo come state? Ragazzi oggi sono veramente incaz*ata. Non so se fare un putiferio o dare delle pillole. Sono incavolata come un puma. Non mi andava di spu**anare così una persona, ma c’è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Vi è mai capitato di avere un ex fidanzato e di aver lasciato dei vestiti a casa sua? Nonostante si professi come l’uomo che ama le donne e come quello che sta male ed è triste perché questa relazione è finita, io dico vergognati. Ricordati che se parlo io sei rovinato. – ha detto Giulia Cavaglià nelle sue IG Stories – Sono mesi che non ho la mia roba e mio padre deve venire a prenderla perché tu a me non apri, ti dico solo che ho trovato uno scontrino nella mia giacca. Sono veramente curiosa di sapere chi usasse la mia giacca il 12 ottobre 2020, io questa giacca te la chiedo da 6 mesi. Perché per 6 mesi questa giacca non è mai esistita e ora c’è lo scontrino che a 10 metri da casa tua qualcuno l’ha usata. Spero vivamente tu non l’abbia prestata a qualche zoc**letta, sei agghiacciante. Ti consiglio di non tirare troppo la corda, se parlo io succede l’inferno. Voglio aggiungere che questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Spari tante cavolate e le racconti a tutti. Sei un millantatore, fatti un esame di coscienza. Potrei scrivere io un libro dal titolo ‘Tutte le ca***te che racconti’”.