Giulia Cavaglià e Giulio Raselli avrebbero dovuto partecipare entrambi al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini ma qualcosa alla fine sembrerebbe essere andato storto. Ma andiamo per gradi.

Giulio Raselli e Giulia Cavaglià, i retroscena choc sulla loro ipotetica partecipazione al GF Vip https://t.co/0SAUdK3GmX #gfvip — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 21, 2021

Giulia ha conosciuto Giulio a Uomini e Donne dove lei ha vestito i panni della tronista e lui del corteggiatore. Alla fine però ha scelto un altro e Giulio si è riciclato come tentatore di Temptation Island, diventando poi tronista l’anno successivo, dove ha conosciuto un’altra Giulia (tale d’Urso), con cui si è lasciato qualche mese dopo. Ora le strade dei due si sarebbero dovute riunire di nuovo grazie ad Alfonso Signorini, ma qualcosa – come già detto – sarebbe andato storto.

Secondo una prima ricostruzione degli avvenimenti, Giulia Cavaglià e Giulio Raselli sarebbero stati messi in quarantena in albergo insieme a Patrizia Pellegrino e Maria Monsè, ma quando gli autori hanno deciso di scaglionare gli ingressi e farli entrare due alla volta, i due ex tronisti sono slittati di qualche settimana.

Giulia Cavaglià e Giulio Raselli rompono il silenzio

Che fine hanno fatto quindi i due? Al momento – non parlando mai apertamente del reality – sono tornati sui social dove hanno affrontato il caso a modo loro.

“Scusate l’assenza di questi giorni, ma sono stati giorni un po’ difficili ed ho avuto bisogno di tempo per somatizzare ciò che è successo” – ha dichiarato lei – “Io uso Instagram solo per condividere le mie passioni, che poi sono diventate le nostre passioni, e non ho mai utilizzato il profilo per creare gossip e non inizierò oggi a farlo anche perché neanche io so realmente come sono andate realmente le cose e non parlo per ipotesi finché non ho delle risposte e questo è quello che ad oggi posso dire. Certo è che mi aspettavo di essere trattata in altro modo ma proprio a livello umano ma chi se ne frega… parliamo di altro!“.

Più sintetico lui, che ha semplicemente scritto: “Continuate pure a parlare, quando avrete finito parlerò io“.

Riusciranno ad entrare al GF Vip prima di Natale?