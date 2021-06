Fino a dieci mesi fa beveva le birrette in piazza e ora continua a farlo ma con la fascia tricolore al petto. Giulia Casonato, 24 anni, la più giovane consigliera comunale di Trento, è stata nominata sindaca della notte. Sarà lei a dover oliare gli ingranaggi della vita notturna, evitando che si inceppi il delicato meccanismo che coinvolge la voglia di divertimento e il diritto alla vivibilità.

Ancora una volta il tema della movida torna centrale, da nord a sud, specie in questa difficile fase di ripresa e uscita dalla pandemia. Dunque anche Trento, comune da 117 mila abitanti con 16 mila studenti universitari, ha un problema con la vita notturna, esattamente come Milano, Padova, Bologna, Roma e tante altre città medie e grandi.

Il sindaco Franco Ianeselli, eletto a settembre 2020 con una coalizione di centrosinistra, ha deciso di conferire alla collega più giovane il difficile compito di occuparsi della vita notturna e di tutte le sue dinamiche. “La socialità è un’esigenza ma va gestita, altrimenti si scontra con altre esigenze”, ragiona Giulia Casonato, laurea triennale in Scienze economiche e sociali e magistrale attualmente in corso. Il ragionamento che racchiude la possibile soluzione non può prescindere dalla cartina geografica della città. È il divertimento che diventa un problema di ordine pubblico, tema entrato di forza nei vertici in molte prefetture d’Italia.

A Bologna ci sono lamentele in piazza Verdi, a Padova in piazza Duomo, a Milano in corso Como, l’elenco sarebbe lunghissimo. A Trento il problema è in piazza Santa Maria Maddalena. “Una piazzetta piccola, dove però si concentra tutto”, spiega la giovane consigliera, lasciando intendere quelli che sono i disagi denunciati dai residenti, come schiamazzi, disordini, ubriacature a cielo aperto. “Voglio sgombrare il campo: io non mi occuperò di ordine pubblico ma di interazione e socialità”, specifica Casonato. “L’intento è quello di fare collaborare le varie anime che concorrono in questa dinamica. Creeremo un tavolo permanente, per capire cosa chiedono le parti. Il mio ruolo sarà quello di provare a fare incontrare le varie esigenze”. Tutto bello in linea teorica, ma nel concreto? “Abbiamo zone in cui ci sono problemi di spaccio. Cercando di spostare lì il divertimento e la presenza delle persone, potremmo ottenere l’effetto di allontanare gli spacciatori e decentrare un po’ la movida, con il risultato di rendere più sicura una zona ora degradata. Altro compito mio, in cui forse potrebbe incidere positivamente la mia giovane età, è quello di provare a cambiare la narrazione sul divertimento dei giovani. Io so di cos’hanno bisogno: devo solo provare a trasferirlo agli altri interlocutori”. L’idea del sindaco della notte, o comunque di una figura concepita per occuparsi di tutto ciò che accade di notte in una città, nasce ad Amsterdam nel 2012. Da allora l’esperienza si è diffusa in tante altre città europee e anche in Italia ogni tanto il tema torna. Se n’è parlato a Torino qualche anno fa, ora se parla a Bologna. Trento ha deciso di investirci in modo concreto. “Tra i miei interlocutori ci saranno i gestori dei locali: va dato loro modo di organizzare eventi e di creare più momenti con modalità diverse. Penso a piccoli concerti, spettacoli. Serve però attenzione anche per ciò che succede intorno. Prendersi cura degli spazi, fare attenzione ai residenti. Insomma, il senso del tavolo che sarà creato è proprio quello di conoscersi, confrontarsi, parlarsi e soprattutto togliersi di dosso qualche fastidiosa etichetta”.

La consigliera più giovane del municipio sarà dunque lo snodo di questo delicato meccanismo di rigenerazione urbana. “Sono giovane e sono un amministratore: credo sia importante avere una legittimazione generazionale, per ricordare a tutti i miei coetanei che possono far parte del mondo istituzionale e amministrativo”.