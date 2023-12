Giulia canta Bellissima a The Voice Kids, ma nessuno si gira

Se Rita ha cantato una delle ultime hit di Lady Gaga, ieri sera a The Voice Kids, Giulia si è esibita sulle note di Bellissima di Annalisa (qui il video dell’esibizione).

“Mi chiamo Giulia ho 11 anni e faccio la vlogger. Inizio i miei video dicendo sempre ‘ciao a tutti cuccioli e cucciole’. Il mio sogno è quello di diventare una cantante e poi anche un’archeologa. Desideravo tanto un cane, ma i miei genitori mi hanno regalato un marimo, che è un’alga. L’ho chiamato Alfio ed è il mio animale domestico. Ho dei canali dove parlo di molte cose e anche di scienza. Mi piace trasmettere le cose che amo a tutti. La musica mi fa sentire libera e anche divertire tantissimo. La amo, ho questa passione. Quando ho scoperto che avrei partecipato a The Voice Kids sono rimasta scioccata. per me è una cosa stupenda e bellissima. Sono senza parole. E quindi vi saluto con il mio motto, ciao a tutti cuccioli e cucciole ci vediamo sul palco di The Voice Kids”.

Nessuno si è girato per Giulia, le parole di Antonella Clerici e Gigi D’Alessio.

Nessuno dei giurati si è girato durante la performance della ragazzina e Antonella Clerici è arrivata subito al centro dello studio per rassicurarla: “Lei è stata bravissima e lo dico davvero. Poi io con questa bambina ho un rapporto speciale perché io e lei ci siamo già conosciute al museo, fa dei filmati meravigliosi è una bravissima influencer. Infatti secondo me lei mi porterà via il lavoro vi avviso. Parla tanto ed è una presentatrice fantastica, poi è molto simpatica e allegra. Questa prendila come una prova, l’inizio di tante cose belle. Tu continua sempre così e vai avanti“.

Gigi D’Alessio ha consigliato alla concorrente di continuare a studiare e di riprovarci: “Tu hai cantato bene, hai delle ottime basi. Devi studiare e venire qui ancora più preparata. Non devi proprio mollare“.