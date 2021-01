Giorgietto Giugiaro come Renzo Piano. Il designer principe dell’automotive firma il nuovo ponte di Garessio, suo paese d’origine, che sostituirà quello del generale Odasso travolto dalla piena del Tanaro nell’alluvione di inizio ottobre. Una struttura a campata unica, ad uso pedonale con possibilità di reggere traffico leggero, visto che la zona adiacente è organizzata con la Ztl. Un dono, come è avvenuto da parte di Piano per il Morandi di Genova, che il Piemonte riceve dal cittadino illustre di Garessio diventato con la sua matita famoso in tutto il mondo.

Un rendering del nuovo ponte di Garessio in valle Tanaro

Il progetto è stato presentato questa mattina in Regione a Torino, dal presidente Alberto Cirio, l’assessore alle Infrastrutture e Trasporti Marco Gabusi, il sindaco di Garessio Ferruccio Fazio, insieme a Giorgetto e Fabrizio Giugiaro. Questa sera toccherà alla cittadinanza che potrà vedere i dettagli del nuovo ponte di cui è stato realizzato un plastico. Il ponte, i cui costi si aggirano tra i 2,5 e i 3milioni di euro, è composto da un’arcata di 47 metri, sostenuta da un arco in acciaio e legno lamellare, con alcune panchine per chi passeggia.

Giugiaro come Renzo Piano: ecco il progetto del nuovo ponte per la sua Garessio



“Abbiamo valutato diverse soluzioni – ha spiegato Giugiaro -.Questo è un progetto che si lega alla tecnologia del futuro, invita a percorrerlo con piacere, con lentezza e sarà illuminato con luci a led. Permetterà il passaggio dei mezzi di soccorso ma rispetta pienamente la volontà di essere un percorso pedonale”.

Il vecchio ponte di Garessio semisommerso dall’alluvione

Per il presidente della Regione Cirio, si tratta di “una prova d’amore, ancora più preziosa visto che cura una ferita. Il ponte Odasso, crollato nell’ultima alluvione, è stato l’emblema degli eventi calamitosi che hanno colpito la valle, ora l’obiettivo è lavorare affinché non si verifichino più”.

Soddisfatto anche il sindaco, l’ex ministro della Sanità Ferruccio Fazio: “Il vecchio ponte faceva da diga e creava problemi ogni volta che si alzava il livello del Tanaro. Con questa struttura a campata unica sarà risolto il problema. E’ un ponte moderno – ha aggiunto il primo cittadino – ma ha i colori dell’antico, ardesia e mattone: chiederemo ai ragazzi delle scuole di scegliere con noi, la colorazione migliore”. Per realizzare il nuovo ponte dovrebbero volerci due anni, resta da individuare la fonte di finanziamento.