Giudizi e voto di condotta, novità

Cambiano le modalità di valutazione nella scuola primaria e secondaria, secondo l’ordinanza firmata dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. A partire dall’anno scolastico 2024/2025, le scuole primarie utilizzeranno giudizi sintetici che vanno da ‘Ottimo’ a ‘Non sufficiente’, accompagnati da una descrizione dei livelli di apprendimento per ogni materia, incluso l’insegnamento dell’educazione civica. Nella scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento sarà espressa in decimi; gli studenti con un punteggio inferiore a 6/10 non potranno essere ammessi al livello successivo o all’esame finale del primo ciclo. Valditara sostiene che queste modifiche puntano a rendere il sistema educativo più chiaro e trasparente, favorendo una comunicazione migliore con le famiglie e un’efficacia maggiore nella valutazione.

Particolare attenzione sarà dedicata agli studenti con disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento, garantendo un approccio inclusivo. Le scuole hanno tempo fino alla fine dell’anno scolastico corrente per adeguarsi alle nuove regole e per informare adeguatamente i genitori.

Tuttavia, le reazioni all’annuncio del ministro non sono state tutte positive. La Flc Cgil ha espresso indignazione, sostenendo che l’ordinanza rappresenta un provvedimento punitivo che non riconosce il potenziale educativo dell’istruzione. Critiche sono state mosse anche al fatto che i nuovi giudizi sintetici enfatizzano le carenze, piuttosto che stimolare un miglioramento nell’insegnamento e nell’apprendimento. Inoltre, si contesta l’idea che la scuola debba utilizzare voti e bocciature come unici strumenti per insegnare il rispetto delle regole.

La Flc Cgil ritiene che la scuola possieda molte risorse educative e che possa reagire a questa riforma con strategie formative piuttosto che punitive. Infine, la nota conclude invitando il ministro a focalizzarsi sulla necessità di risorse per il rinnovo del contratto e per investimenti nella scuola pubblica, affinché si possano migliorare le condizioni di lavoro in favore delle nuove generazioni e del Paese.