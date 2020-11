All Together Now: giudici, concorrenti e novità del programma musicale condotto da Michelle Hunziker e con J-Ax come capo della giuria.

Torna All Together Now. Il game show musicale prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Michelle Hunziker, arrivato alla terza edizione, dal 4 novembre è in palinsesto su Canale 5, in prima serata. Rispetto alle scorse edizioni, stavolta ci saranno tantissime novità, a partire da una giuria vip che vedrà tre grandi artisti accanto al consueto J-Ax. Ecchi chi sono i nuovi giudici e quali sono le novità principali del format.

All Together Now: i giudici

Ad affiancare J-Ax ci saranno Rita Pavone, una delle cantanti più importanti della storia della nostra canzone, tornata a Sanremo nel 2020 a distanza di decenni, Francesco Renga, grande protagonista della musica italiana ormai da trent’anni e, ultima ma non ultima, Anna Tatangelo, prima regina del pop e ora diventata una stella musica urban italiana.

Michelle Hunziker

All Together Now: le novità

Nel corso delle sei puntate in programma, dodici concorrenti si sfideranno per aggiudicarsi il montepremi finale di 50mila euro. La grande novità è proprio questa: ad essere giudicati dal muro umano saranno solo dodici concorrenti ‘fissi’. Al termine di ogni puntata i due concorrenti con il punteggio più basso si sfideranno in un testa a testa, e il perdente sarà eliminato.

Sono già stati annunciati anche i dodici protagonisti di questa edizione: Beatrice Baldaccini (29enne di Lucca), Kam Cahayadi (33enne di Giacarta), Dalila Cavalera (23enne di Nardò), Claudia Ciccateri (18enne di Priverno), Luigi Ernani Frezza (23enne di Napoli), Silvia Rita Iannone (21enne di Corato), Domenico Iervolino (23enne di Ottaviano), Antonio Marino (38enne di Napoli), Giorgia Rizza (19enne di Limbiate), Alessio Selvaggio (25enne di Palermo), Savio Vurchio (52enne di Andria), Gli amabili (duo proveniente da Varese e San Bonifacio).

Di seguito un’esibizione durante l’ultima edizione del programma: