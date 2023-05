Giudici di X Factor 2023, svelati i quattro nomi ufficiali: chi va e chi viene

L’anno scorso ad X Factor al bancone dei giudici c’è stato un comeback, e tre new entry, una di loro però pare abbia già lasciato il posto. Il Messaggero lo scorso aprile ha svelato che Rkomi avrebbe abbandonato e che sarebbe tornato Morgan. Ieri Pipol Tv ha aggiunto che anche Dargen D’Amico era pronto ad andarsene e che al suo posto sarebbe entrato uno tra Tananai, Lazza e Rose Villain. Sempre Pipol magazine poco fa ha fatto sapere che sono stati scelti i quattro giudici ufficiali della nuova edizione del talent targato Sky. Confermati Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico, mentre al posto di Rkomi ci sarà Morgan, proprio come aveva anticipato un mese fa Il Messaggero. Felice per il ritorno di Castoldi, competente nelle vesti di giudice e anche generoso quando si tratta di regalare al pubblico sfuriate e catfight in diretta.

I quattro giudici di X Factor 2023.

“In esclusiva vi sveliamo la giuria di X Factor. Lazza è sfumato. Ci saranno: Fedez, Ambra Angiolini, Morgan e confermato, all’ultimo, Dargen D’Amico. Sfumato Lazza. Cosa ne pensate?”

Citare fonte: ecco il cast ufficiale dei giudici… #xfactor pic.twitter.com/zSEXeXZbkV — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) May 29, 2023

Ambra Angiolini parla di X Factor a Vanity Fair.

In un’intervista concessa qualche mese fa al settimanale Vanity Fair, Ambra Angiolini ha parlatoi della sua esperienza ad X Factor Italia: “In realtà di posso dire tante cose di questa novità. Prima di tutto dico che era una vita che desideravo fare una cosa così, un’esperienza del genere. Mi sa che è una cosa che mi sta cambiando. Lo so che è una frase abusata, ma ho la forte sensazione che sia proprio così. È una delle cose più entusiasmanti e terrorizzanti che abbia mai fatto. Mi sono sentita idiota, intelligentissima, in crisi per dover dire un ‘no’. In ogni caso è un percorso molto bello e ricco di sorprese“.

