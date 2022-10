«Giudichiamo dai fatti e dalle decisioni»

L’Associazione medici di origine straniera in Italia (Amsi), Comunità del mondo arabo in Italia (Co-mai), Unione medica euro mediterranea (UMEM) insieme al Movimento internazionale transculturale interprofessionale internazionale Uniti per Unire (UxU) esprimono «congratulazioni a tutti gli eletti nel Parlamento e nel Senato e un in bocca al lupo a le forze che hanno vinto o hanno perso come percentuali nei consensi nelle elezioni. Congratulazioni a fratelli d’Italia e a Giorgia Meloni per il risultato elettorale come primo partito in Italia».

Foad Aodi (Amsi): L’Italia non è un paese razzista. Giudichiamo i fatti e aspettiamo il nuovo Governo con fiducia»

«Dal 2000 abbiamo dialogato con tutte le istituzioni italiane senza guardare il colore politico. Abbiamo proposto e dialogato in modo trasparente, costruttivo senza distinzione e pregiudizi. Abbiamo ottenuto risultati positivi da istituzioni di diverso colore politico sia di sinistra che di centro e di destra.

Tutto il mondo guarda all’Italia in questo momento per il risultato delle elezioni e lo vediamo dai titoli dei giornali internazionali e dalle interviste che sto facendo da una settimana con TV, giornali e radio da numerosi paesi arabi, europei, africani e dalla terra santa e Gerusalemme. Noi rispondiamo che l’Italia non è un paese razzista, ci sono state in passato proposte con il profumo di razzismo. Noi non condividiamo le strumentazioni politiche da nessuna parte politica e giudichiamo i fatti e aspettiamo il nuovo Governo con fiducia e speranza per l’interesse dell’Italia e di tutti gli italiani compreso i cittadini di origine straniera e migranti».

Il Manifesto #UNIONE PER L’ITALIA

Così Foad Aodi, Presidente Amsi e Co-mai e Fondatore Movimento Uniti per Unire ha presentato il Manifesto #UNIONE PER L’ITALIA (Union for Italy) aggiornato con tutte le richieste e proposte delle associazioni e comunità italiane e di origine straniera aderenti al movimento Uniti per Unire ai nuovi eletti e sarà presentato al nuovo Governo.

«Continuiamo in questi giorni con tutti i nostri esperti, soci e rappresentanti nelle varie regioni – conclude Foad Aodi – a discutere ed analizzare la situazione in Italia, in Europa e nei nostri paesi di origine per promuovere iniziative condivise da tutti sempre nel nome di UNIONE PER L’ITALIA (Union for Italy).