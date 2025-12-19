Giudice del Wisconsin condannata per aver aiutato migrante

Una giudice del Wisconsin è stata dichiarata colpevole di aver aiutato un migrante a sfuggire a un arresto programmato dall’immigrazione fuori dalla sua aula di tribunale. La giuria federale ha emesso un verdetto misto nei confronti di Hannah Dugan, 66 anni, giudice eletta presso la Corte Circolare della Contea di Milwaukee, assolvendola da una delle due accuse a suo carico.

Dugan è stata condannata per ostruzione a un procedimento federale e assolta dall’accusa minore di aver nascosto una persona all’arresto. La giudice si era dichiarata non colpevole e un portavoce della sua squadra legale non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Il Vice Procuratore Generale Todd Blanche ha scritto in un post sui social media che il Dipartimento non tollererà ostruzioni e farà rispettare la legge federale sull’immigrazione.

Il caso deriva da una direttiva del Dipartimento di Giustizia che ordinava ai procuratori di perseguire i casi di presunta ostruzione all’applicazione delle leggi ICE da parte di attivisti e funzionari locali. I procuratori hanno sostenuto che Dugan aveva intenzione di aiutare un migrante messicano, Eduardo Flores-Ruiz, a sfuggire a un arresto dell’immigrazione quando era previsto che si presentasse davanti a lei per accuse di violenza domestica.

Gli avvocati di Dugan hanno sostenuto che la giudice stava seguendo una politica che imponeva al personale di avvisare un supervisore della presenza dell’ICE in tribunale. Hanno inoltre sostenuto che l’episodio si è verificato in un momento di confusione e incertezza, dopo due precedenti arresti ICE nello stesso tribunale. Dugan ha affrontato con rabbia gli agenti e li ha indirizzati all’ufficio del giudice capo dopo aver appreso della presenza dell’ICE. Successivamente, ha gestito privatamente il caso di Flores-Ruiz e ha guidato l’uomo e il suo avvocato attraverso una porta della giuria privata.

Flores-Ruiz ha attraversato un corridoio pubblico ed è stato arrestato fuori dal tribunale dopo un breve inseguimento a piedi. I funzionari del Dipartimento di Giustizia hanno presentato il caso come esempio della volontà dei procuratori di perseguire anche funzionari pubblici di rilievo. L’amministrazione Trump ha intensificato l’applicazione delle leggi sull’immigrazione nei tribunali statali e locali, considerandoli luoghi affidabili e sicuri per effettuare arresti.