Dopo anni Britney Spears è tornata a parlare della sua conservatorship in un tribunale. La popstar di Gimme More ha fatto delle dichiarazioni inquietanti e ha detto che suo padre e il suo team dovrebbero stare in carcere per come l’hanno resa una schiava. La Spears ieri non ha presentato una richiesta formale per concludere la tutela legale, ma si è limitata a raccontare come questa le abbia peggiorato la vita in tutti i sensi. Per questo motivo il giudice Brenda Penny ha disposto una nuova udienza il prossimo 14 luglio, dove certamente Britney non si limiterà a chiedere a voce che la conservatorship abbia fine.

The next hearing regarding @BritneySpears Conservatorship is scheduled for July 14th. #FreeBritney — #FreeBritney Live (@FreeBritneyLive) June 24, 2021

La giudice dopo le rivelazioni di Britney è sembrata comprensiva e ha dichiarato di essere sensibile a quello che ha sentito: “Signora Spears, io la ringrazio. E inoltre, voglio solo dirle che sono certamente sensibile a tutto ciò che hai detto oggi. Sono anche sensibile a come si sente e so che ci è voluto molto coraggio per lei per dire tutto quello che ha detto in quest’occasione.Ci tengo a farle sapere che la corte apprezza il fatto che si sia collegata con noi per dirci come si sente e cosa accade. […] Lei adesso deve presentare una richiesta formale in cui chiede che venga chiusa la sua conservatorship“.

Le parole le porta via il vento, quindi aspettiamo luglio e vediamo se la giudice sarà davvero “sensibile” al racconto della Spears.

I hope Britney gets to do this interview and that it’s with an interviewer sensitive to conservatorships and disabled issues. #FreeBritney #BritneySpeaks pic.twitter.com/7Sg6vqk2oY — Kristen Lopez (@Journeys_Film) June 24, 2021

L’appello di Britney alla giudice Brenda.