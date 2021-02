“Quello che faceva il giudice Galiano, che dava gli incarichi agli amici e in cambio aveva favori, nel Tribunale di Brindisi lo sapevano tutti… Nella sezione fallimentare era un via vai continuo.. di Francesco Pepe Milizia, di Francesco Bianco, di Massimo Bianco…”: nelle parole dell’imprenditore di Francavilla Fontana Rocco Palmisano c’è un pezzo della storia ancora non scritta nell’inchiesta che il 28 gennaio ha travolto il giudice brindisino Gianmarco Galiano e i suoi amici e presunti complici, avvocati e commercialisti.

Una storia che potrebbe riguardare possibili omissioni o coperture negli uffici giudiziari in cui ha lavorato. Oltre a Galiano sono finiti in carcere (e come lui saranno interrogati oggi) il commercialista Oreste (detto Francesco) Milizia Pepe e l’imprenditore Massimo Bianco, amministratore della Soavegel. Ai domiciliari invece l’ex moglie di Galiano, Federica Spina; la moglie di Pepe Annalisa Formosi, presidente dell’ordine degli ingegneri di Brindisi; l’avvocato Francesco Bianco, cugino di Massimo.

Proprio sulla stretta relazione affaristico-amicale tra i due Bianco, Pepe Milizia e Galiano si sono concentrate molte delle indagini dei finanzieri di Brindisi, coordinati dalla Procura di Potenza, che ha chiesto e ottenuto dal gip le misure cautelari. Nell’ordinanza sono tanti gli omissis, che celano i nomi di altre persone, che avrebbero avuto un ruolo negli illeciti commessi dal giudice e dai sui amici, e sulle quali le indagini sono in corso. I riflettori sono puntati anche sul Tribunale di Brindisi, nel quale Galiano lavorava da anni e dove numerose erano le voci sulle modalità poco ortodosse da lui utilizzate.

Dagli uffici giudiziari, però, non erano state inoltrate segnalazioni ai pm competenti prima della trasmissione del fascicolo da pare del pm Raffaele Casto, né erano state effettuate verifiche sul suo operato, mentre un alert era arrivato con due segnalazioni di operazioni sospette da Ubi Banca di Latiano, alla quale il magistrato si era rivolto per monetizzare 21 assegni della suocera, alla quale – suppongono gli investigatori – erano state pagate tangenti da persone che il giudice aveva aiutato in alcuni provvedimenti.

A raccontare come funzionava il sistema delle mazzette è stato, tra gli altri, Rocco Palmisano della ditta Francavilla Carburanti, a sua volta indagato in qualità di corruttore. Palmisano frequentava quella che definisce “la cricca dei quattro” (Galiano, all’epoca in servizio nel Tribunale distaccato di Francavilla, Pepe Milizia e i cugini Bianco) e per questo si era rivolto a loro per tutelare gli interessi della sua azienda. A un certo punto, però, era finito in un tritacarne e, per questo motivo, quando aveva appreso dai giornali che Galiano era indagato per il fallimento della Taf Pneumatici di Ceglie Messapica, si era presentato anche lui al pm Raffaele Casto. L’imprenditore aveva raccontato di avere ricevuto un ordine di sfratto, dopo che il complesso immobiliare Ribezzo Carburanti (che aveva in affitto) era stato venduto all’asta. Per opporsi a tale decisione, aveva chiesto aiuto a Galiano e ai suoi amici, offrendo loro 50mila euro, ma quelli avevano giocato al rialzo, chiedendone 100mila. “Se non avessi pagato, il giudice si sarebbe astenuto dal trattare il mio procedimento di opposizione allo sfratto – ha dichiarato – e Pepe Milizia, che curava il fallimento della Ribezzo carburanti, sarebbe andato ad apporre i sigilli”.

Cosa che poi è effettivamente avvenuta. E forse, proprio per questo, Palmisano ha deciso di denunciare, finendo lui stesso al centro dell’inchiesta potentina. L’imprenditore ha detto ai finanzieri si avere nutrito un sentimento di soggezione nei confronti della cricca, “perché si sapeva che loro erano in grado di orientare le aste giudiziarie”. “C’era come una piovra – ha scritto il gip Lucio Setola nell’ordinanza – capace di condizionare il funzionamento della giustizia civile nel circondario di Brindisi”. Un gruppo di amici e soci in affari che si suppongono illeciti, che condizionava processi e aste, distribuiva incarichi e faceva girare soldi da un conto corrente all’altro. Ma che, evidentemente, non aveva timore di essere scoperto. E che guardava al proprio modo di agire anche con una punta di sarcasmo, come dimostra il nome scelto per il gruppo whatsapp che li riuniva: “Chi va con lo zoppo…”.