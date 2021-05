C’erano sentenze preparate in anticipo, presumibilmente in seguito ad accordi con gli imputati, nelle attività svolte fino a un mese e mezzo fa dall’ex giudice molfettese Giuseppe De Benedictis, che non disdegnava di intrattenere rapporti di affari anche con soggetti che aveva fatto arrestare. Ci sono questioni di opportunità ma anche vicende che potrebbero avere risvolti penali nelle migliaia di pagine, depositate dalla Procura di Lecce agli atti dell’inchiesta che il 24 aprile ha fatto finire in carcere De Benedictis e l’avvocato barese Giancarlo Chiariello, accusati di corruzione in atti giudiziari.