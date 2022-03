A differenza di molti altri gieffini over, Giucas Casella è riuscito ad arrivare in finale. Il paragnosta uscito dal GF Vip è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ed ha parlato della vita dentro e fuori la casa di Cinecittà.

“Al GF Vip non c’era nulla di preparato. Ogni giorno succedeva una cosa diversa e molte inaspettate. Quello che mi interessava era concludere il percorso fino all’ultima puntata. Era quello il mio obiettivo, arrivare in finale. Non mi interessava vincere. Sono felice per Jessica, ma non avevo previsto la sua vittoria. Comunque tornare alla normalità non è stato facile. Per qualche giorno non sono riuscito a chiudere occhio. Inizialmente ho dormito due ore a notte. Non riesco ancora a tornare alla mia vita di tutti i giorni”.

Giucas ha anche confessato di essere fluido: “Sì ho detto che sono stato con degli uomini è verissimo. Per non sono gay. Sono per l’amore libero. Sono fluido. Si dice così? Amo sia gli uomini che le donne!”

Giucas: Sono stato con degli uomini ma non sono omosessuale

Silvia: Sei fluido?

Giucas: Fluido??? 🤔 Siii sono fluido!#Verissimo pic.twitter.com/OS0ZfpK06u — Nicola S (@nicolasavoia) March 19, 2022

Giucas e l’amore con altri uomini.