Per la serie ‘a volte ritornano’, ieri sera Patrizia De Blanck ha fatto il suo comeback al GF Vip. La contessa ha bacchettato Giucas Casella, colpevole di essersi inventato una loro storia d’amore. Il paragnosta anche davanti alle smentite di Patrizia ha continuato a difendere le sue dichiarazioni.

“Tra noi non c’è stato niente? Cosa? Ma che cavolo dici? Scherzi? Ti ricordi quando facevamo Il Ristorante che venivi a casa, non ti ricordi nulla? Uscivamo insieme spesso, è la verità. Tu mi telefonavi sempre per amore. Quando ero nel reality mi chiamavi ed eri gelosa pure perché mi frequentavo con la Tina Cipollari. Come non eri gelosa di lei? Certo che sì. Poi sei andata anche da Barbara d’Urso lamentandoti di questa storia. Non mi invento nulla, ci sono i fatti. Io non dico mai cavolate. Non sto dicendo bugie è la verità. Abbiamo avuto una frequentazione, sei venuta pure a casa”.

Alfonso Signorini è rimasto spiazzato – come tutti noi – dalla rivelazione sulla Cipollari ed ha chiesto a Giucas Casella: “Ma oddio sei andato con Tina?“. A questo punto però il vippone ha provato a spiegarsi, ma non è stato chiarissimo: “No, no, no, che c’entra? L’ho tirata in ballo perché Tina sa benissimo quello che è successo con Patrizia. Lei mi chiamava continuamente e io non volevo rispondere al telefono“.

Probabilmente Casella intendeva dire che la De Blanck era gelosa perché lui frequentava (in amicizia) Tina nel reality Il Ristorante.

Patrizia De Blanck sbotta con Giucas Casella.

“Mai, noi due non siamo stati insieme. E poi io gelosa di Tina? Ma tu sei pazzo, ma non esiste. Ascolta non c’è stata nessuna love story tra me e te. Ma cosa cavolo inventi? Ma vaffa****o va. Certo che ti chiamavo o che ci siamo visti, ma come amici senza nessun doppio fine. Ti stai inventando tutto. Oppure significa che ti sei approfittato perché mi hai ipnotizzata. Katia schiaffeggialo questo vigliaccone”.

Ma Katia riesce sempre a mettere tutti d’accordo! 😂 #GFVIP pic.twitter.com/p80LLX6Odh — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 29, 2021

Tina Cipollari vs Patrizia De Blanck: lo scontro a Il Ristorante.