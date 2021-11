I capelli di Francesca Cipriani non hanno pace, dopo le tre tinte per sistemare la colorazione verde, ieri sera si è dovuta far tagliare le punta da Soleil Sorge per colpa di uno scherzo di Giucas Casella. Il paragnosta si è avvicinato con fare furtivo dietro alla regina delle pupe e le ha tagliato una ciocca di capelli. La Cipriani è impazzita ed ha iniziato a correre dietro al coinquilino urlando: “Ah, oddio no! Ora mi arrabbio sul serio, mi inca*** Giucas! Sei pazzo, io ti ammazzo, ti ammazzo, ti ammazzo. Mi hai tagliato mezza testa di capelli. Tu sei finito, sei un uomo morto, bastardo sei un uomo morto. Questa volta non la passi liscia sei un uomo finito. Inutile che continui a scappare ti prenderò“.

Francesca Cipriani e la rabbia con Giucas Casella.

Pochi minuti dopo lo scherzo, Francesca si è lamentata con le altre gieffine ed ha chiesto aiuto a Soleil per mascherare il buco lasciato dall’illusionista: “Giucas Casella avrai la mia vendetta. […] Dai è tanto, venite a vedere tutti. Però non è un bello scherzo. Mi hai tolto almeno 6 cm, è la verità guardate, è un bel pezzo. No non sono 4, sono 6. L’hai fatto proprio al centro il taglio. Adesso fai bene a sentirti in colpa e ad avere quella faccia da gatto bastonato. Soleil ti prego aiutami fai qualcosa. Non posso lasciarli così, ma vi rendete conto che si vede troppo? Ho un buco al centro e non sto così. […] Sto bene? Adesso sì perché sol me li ha sistemati. Adesso fatti mandare i cappellini di lana da Cefalù ti conviene. Questa proprio non dovevi farmela“.

Questa è la vendetta di Giucas Casella per quando Francesca Cipriani gli ha tirato i capelli durante una delle ultime puntate del GF Vip.

avevano appena sistemato il disastro con la tinta alla cipriani e adesso deve pure farsi tagliare i capelli per colpa di giucas #gfvip pic.twitter.com/FoCLM0ZILS — (@svogIiata) November 8, 2021