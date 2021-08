Manca poco più di un mese al comeback del Grande Fratello Vip. Il programma di Alfonso Signorini ripartirà dal prossimo 13 settembre e in questi giorni piovono i nomi dei possibili gieffini. Dopo aver scoperto che Tommaso Eletti sarà tra i vipponi, adesso TvBlog ha rivelato che nella casa più spiata d’Italia ci sarà anche Giucas Casella. Il famoso illusionista c’ha preso gusto a fare i reality, perché dopo Il Ristorante e ben due edizioni de L’Isola dei Famosi, a settembre varcherà l’iconica porta rossa.

“Ora eccolo di nuovo pronto a lanciare il suo mitico proclama “solo quando lo dirò io” e magari a far incrociare le mani ai suoi colleghi concorrenti dalla casa del Grande fratello vip dal prossimo 13 settembre in prima serata sulla rete ammiraglia di casa Mediset. – si legge su Blogo – Giucas Casella sarà dunque fra i vipponi di Alfonso Signorini nell’edizione numero sei del Grande fratello”.

E speriamo che anche Francesca Cipriani ce la faccia ad entrare al GF Vip, così Alfonso riunirebbe la coppia che ci ha fatto tanto ridere a L’Isola dei Famosi.

Giucas Casella lo approvo, ma Tommaso di temptation assolutamente no #GFVIP — ALE🐍 (@aleemojserpente) August 2, 2021

Giucas Casella nel cast del #GFVIP 6. Il mago e mentalista scoperto da Pippo Baudo sarà tra i concorrenti del reality in partenza in autunno. pic.twitter.com/nin4idfG9o — Tvblog.it (@tvblogit) August 2, 2021

GF Vip 6: tutti i nomi circolati fino ad oggi, da Raz Degan e Pamela Prati a Giucas Casella.

Giucas Casella, illusionista e personaggio televisivo.

Tommaso Eletti, concorrente di Temptation Island.

Anna Lou Castoldi, figlia Asia Argento.

Francesca Cipriani, showgirl.

Gianmaria Antinolfi, ex fidanzato di Belen Rodriguez.

Katia Ricciarelli, cantante lirica.

Manuel Bortuzzo, nuotatore.

Miriana Trevisan, showgirl.

Giovanni Ciacci, stylist e personaggio tv.

Justine Mattera, conduttrice.

Manuel Zardetto, ex di Zorzi.

Manila Nazzaro, conduttrice.

Alex Belli, attore.

Michele Casalino, modello.

Jessica, Lulu e Charli Selassié, sorelle principesse.

Jo Squillo, conduttrice.

Soleil Sorge, ex corteggiatrice di U&D.

Carmen Russo, showgirl.

Davide Silvestri, attore.

Pamela Prati, showgirl.

Totò Schillaci, ex calciatore.

Raz Degan, attore.

Raffaella Fico, showgirl.

Nicola Pisu, figlio di Patrizia Merigliani.

Sophie Codegoni, ex tronista Uomini e Donne.