Tutti ci aspettavamo ipnosi a pioggia con Giucas Casella al GF Vip, invece fino ad oggi il concorrente ha soltanto fatto il gioco delle mani incrociate e dato qualche previsione. Ieri sera a due passi dalla finale il GF ha organizzato l’ultima festa per i vipponi e dopo una performance delle principesse Selassié sulle note di Oops I Did It Again di Britney Spears, il paragnosta ha mostrato le sue doti di mentalista.

Giucas Casella ha voluto ipnotizzare Delia Duran, ma qualcosa è andato storto. Il gieffino ha mandato la coinquilina in catalessi e le ha detto di restare ‘dura e rigida’, poi l’ha fatta posizionare sdraiata su due sedie e si è piazzato sopra di lei in piedi, peccato che la moglie di Alex Belli si sia piegata e accasciata a terra. Subito dopo Casella ha chiesto alla Duran di esprimere un desiderio, perché essendo sotto ipnosi si sarebbe realizzato e lei ha confessato: “Sono tanto di diventare madre“. Pochi istanti dopo Delia si è ‘svegliata’ ed è scoppiata a piangere: “Oddio ragazzi cosa è successo? Non mi ricordo nulla è assurdo“.

E io che pensavo che Delia non sapesse recitare bene. Con questa performance alchemica la Duran mi ha sbugiardato.

