Giucas Casella è stato eliminato ad un passo dalla finale al televoto con Jessica Selassiè. L’illusionista ha lasciato la casa dopo 6 mesi di permanenza ed ha fatto il suo ingresso in studio.

L’illusionista è arrivato con tutta la sua energia ed entusiasmo urlando “change“. Tutti l’hanno accolto con grande entusiasmo sia il pubblico che i suoi ex coinquilini tranne Alfonso Signorini che si è nascosto nel pubblico per fargli l’ennesimo scherzo.

Giucas non vedendolo ha cominicato ad urlare “Alfonso, Alfonsoooooo” ed ecco Signorini spuntare con la classica scusa più volte utilizzata proprio dall’illusionista nel casa “ero a fare la pipí”.

Poi è stato il momento di rivedere il suo best off con Giucas che ha commentato: “é stata un’esperienza unica e straordinaria”. Ma perché non sfruttare la fama di Giucas prima di lasciarlo libero?

Fonte: web

Ecco allora che Alfonso Signorini gli ha proposto di far cadere in catalessi Adriana Volpe.

“Adriana ho bisogno della tua collaborazione. Ascoltami attentamente, rilassati e stai tranquilla così. Abbandonati, rilassati. No tienila dura e rigida” – ha iniziato ad urlare mentre ha chiesto la collaborazione di Aldo Montano e Valeria Marini.

Effettivamente l’opinionista sembrava essere diventata una statua, tanto che Giucas è salito con entrambi i piedi sul suo addome.

Poi una volta risvegliata, la Volpe ha dichiarato di non ricordarsi nulla quasi a prova che l’esperimento è effettivamente riuscito. Vedremo se nei prossimi giorni Adriana tornerà sull’argomento svelando ulteriori particolari su questa vicenda.

Poco dopo Giucas si è dedicato a Sonia Bruganelli con la moglie di Paolo Bonolis che si è mostrata preoccupata dalle gesta dell’illusionista.

“Resterai vigile e sveglia” – ha detto Giucas che ha bloccato la mano di Sonia rassicurandola “non avere paura”. La moglie di Paolo Bonolis prontamente ha replicato: “non ho paura per la mano, ma ho paura di te!” e poco dopo ha mosso la mano dalla testa a conferma che l’esperimento di Giucas non ha funzionato.