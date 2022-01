Giucas Casella parlando con Eva Grimaldi è tornato ad affrontare il tema del proprio orientamento sessuale rettificando la sua prima confessione al GF Vip, quando dichiarò di aver avuto un rapporto con un amico al collegio.

Secondo il nuovo racconto del paragnosta, lui avrebbe avuto più flirt con più uomini nel corso della sua vita, ma tutti in giovinezza.

“Non ho mai avuto una storia con un uomo” – ha dichiarato Giucas Casella ad Eva Grimaldi – “Ho avuto una cosa quando ero ragazzino in collegio, è normale fra ragazzi. Poi è successo di nuovo quando giravo – perché ero un bel ragazzo – ed ogni tanto capitava. Ma lo facevo così, per gioco. Non mi sono mai innamorato. Ormai è una cosa che mi sono dimenticato, non ho mai avuto altri impulsi, ma se dovesse succedere posso farlo. Non è una cosa di cervello”.

Giucas Casella ha specificato di aver provato per gli uomini solo una semplice attrazione fisica e di non essersi mai innamorato.

Il suo coming out risale allo scorso 1^ ottobre:

“Sono stato anche con un uomo, è successo, sì. Per me è normalissimo. Mi ricordo in collegio, tra di noi, ma sarà successo anche a voi […] non c’è niente di male. Ognuno è libero, per me è normalissimo tutto questo, poi ognuno si fa la sua strada. Non è che quando tu vai con un uomo sei omosessuale, ma a me è successo e se dovesse risuccedere mica dico di no. Anche se oggi magari direi di no. Un conto è quando sei giovane e puoi fare quello che vuoi. Adesso non ci penso neanche più, anche se vedo una persona che mi può piacere mi reprimo, non faccio il passo avanti, poi se è una cosa straordinaria ci posso ricascare”.