Serata di confidenze per Giucas Casella al Grande Fratello Vip quando, nella notte, ha raccontato ai suoi compagni di avventura di aver avuto in passato dei rapporti omosessuali.

Il paragnosta figlio di paragnosta ha specificato di non essere gay e di aver avuto con i ragazzi solo dei rapporti fisici (non si è etichettato, ma potrebbe essere bisessuale o fluido) e che ora questa sua parte tende a reprimerla perché ha una compagna ed un figlio.

“Sono stato anche con un uomo, è successo, sì. Per me è normalissimo. Mi ricordo in collegio, tra di noi, ma sarà successo anche a voi […] non c’è niente di male. Ognuno è libero, per me è normalissimo tutto questo, poi ognuno si fa la sua strada. Non è che quando tu vai con un uomo sei omosessuale, ma a me è successo e se dovesse risuccedere mica dico di no. Anche se oggi magari direi di no. Un conto è quando sei giovane e puoi fare quello che vuoi. Adesso non ci penso neanche più, anche se vedo una persona che mi può piacere mi reprimo, non faccio il passo avanti, poi se è una cosa straordinaria ci posso ricascare”.