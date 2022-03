L’avventura di Giucas Casella al Grande Fratello Vip si è fermata ad un passo dalla finale sconfitto al televoto con Jessica che ha poi trionfato. Un esito inatteso dopo che Giucas ha lottato con le unghie e con i denti nelle scorse settimane nei vari televoti per guadagnarsi almeno l’accesso alla finalissima.

Così non è stato ma resta per lui la soddisfazione di essere arrivati fino alla fine. Sono stati 6 mesi intensi per Giucas che è riuscito a scrollarsi di dosso la fama di fenomeno da barraccone con le sue ipnosi strampalate, aprendo il suo cuore, la sua vita, dando dimostrazione al pubblico di essere una grande persona.

Giucas è entrato nella casa con la sensazione di durare poche settimane e invece come Katia Ricciarelli ci è rimasto quasi fino alla fine.

La sua simpatia, la sua goffaggine l’hanno reso il protagonista assoluto di tutte le puntate con Alfonso Signorini che non faceva mancare occasione di sfruttarlo per fare audience.

C’è da dire che anche in casa Giucas Casella è stato molto amato ed apprezzato. Ciò che è arrivato è stato un uomo sincero, genuino che a 72 anni si è messo in gioco in un contesto non suo circondato da tantissimi giovani.

E così il sipario è calato ieri sera per una delle edizioni più lunghe e seguite della storia. Dopo 49 puntate e 6 mesi di messa in onda le luci della casa si sono spente e a trionfare è stata Jessica Selassiè.

La principessa era la favorita della vigilia insieme a Davide Silvestri ed infatti sono stati proprio loro a contendersi la vittoria finale. A spuntarla è stata la giovane appoggiata dalle sorelle. Per lei un montepremi da 50.000 euro e sicuramente quel successo trovato grazie alla vetrina chiamato Grande Fratello.