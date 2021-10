Giucas Casella qualche sera fa ha fatto coming out al Grande Fratello Vip raccontando di aver avuto dei rapporti omosessuali in gioventù.

“Sono stato anche con un uomo, è successo, sì. Per me è normalissimo. Mi ricordo in collegio, tra di noi, ma sarà successo anche a voi […] non c’è niente di male. Ognuno è libero, per me è normalissimo tutto questo, poi ognuno si fa la sua strada. Non è che quando tu vai con un uomo sei omosessuale, ma a me è successo e se dovesse risuccedere mica dico di no. Anche se oggi magari direi di no. Un conto è quando sei giovane e puoi fare quello che vuoi. Adesso non ci penso neanche più, anche se vedo una persona che mi può piacere mi reprimo, non faccio il passo avanti, poi se è una cosa straordinaria ci posso ricascare”.

Giucas Casella fa coming out al Grande Fratello Vip * https://t.co/NRItuXZuHe #GFVIP https://t.co/AzHw2oQk2Y — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 1, 2021

Giucas Casella: “L’amore è libertà, non c’è niente di male”

Per questo motivo ieri sera Alfonso Signorini lo ha chiamato in disparte e gli ha chiesto spiegazioni a riguardo.

“L’amore è libertà” – ha esordito Giucas Casella – “Menomale adesso tutto è cambiato per fortuna! Ai miei tempi le circostanze erano molto diverse, completamente. Se ho avuto solo esperienze occasionali o se mi sono innamorato? No, nessuna storia importante, tutte esperienze. Da quando ero in collegio, poi ero figlio dei fiori, ho fatto il fachiro a Piazza Navona, a Milano.. Nessun retrogusto amaro, anzi, assolutamente no!

E ancora:

“Perché l’ho raccontato? Perché per me è normale, non bisogna reprimere nulla. Ho avuto tanto dalla vita. Vivevo in una famiglia modesta, ma poi sono diventato Giucas. Ora ho un figlio meraviglioso, James, che è un affermato chirurgo. Lo amo da morire”.

Messa di fronte al coming out, Katia Ricciarelli – amica di una vita di Giucas Casella – ha però dichiarato di non aver mai saputo nulla del suo orientamento sessuale. Quando il paragnosta le ha detto “è la normalità”, la cantante ha risposto “questo non lo so”, aggiungendo poi “io non sono mai andata con una donna”.

Amore è libertà. È la cosa più bella che può succedere. L’amore è amore. Parola di Giucas! 🌈 #GFVIP pic.twitter.com/5uzS6ZBUJ7 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 4, 2021