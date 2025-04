Giubileo: l’Università della Tuscia e l’Ambasciata del Messico presso la Santa Sede lanciano ‘PellegrinApp’

Presentata a Viterbo, nell’Auditorium dell’Università degli Studi della Tuscia, “PellegrinApp” è un’applicazione innovativa creata per fornire informazioni e servizi ai pellegrini provenienti da Messico e America Latina in occasione dell’Anno Santo. L’app è stata svelata durante la nona edizione della GeoNight, un evento internazionale che riflette sul ruolo delle istituzioni nella costruzione di pace e speranza. Sviluppata da Rizoma, spinoff dell’Unitus, l’app nasce da un protocollo di protezione consolare attivato dall’Ambasciata del Messico presso la Santa Sede, con l’obiettivo di garantire assistenza ai circa 100.000 pellegrini messicani attesi a Roma durante il Giubileo. Hanno partecipato alla presentazione il Dott. Guillermo Cumming Ortega dell’Ambasciata del Messico e il team di RIZOMA, tra cui la Prof.ssa Luisa Carbone e il Prof. Tony Urbani.

Per garantire la sostenibilità del progetto, “PellegrinApp” è sostenuta da aziende italiane come WindTre ed EuropeAssistance e da collaborazioni con operatori turistici e strutture ricettive. L’app faciliterà il soggiorno dei pellegrini nella Capitale, includendo itinerari nella Tuscia e nei borghi storici attorno a Roma, promuovendo le tradizioni e il patrimonio locale. Grazie a un approccio digitale di sportello unico, la piattaforma offrirà servizi vaticani gratuiti, collegamenti al portale di Roma Capitale e servizi per la mobilità e la cultura. “PellegrinApp” rappresenta un strumento innovativo per accompagnare i pellegrini nei percorsi giubilari, ponendo attenzione ai aspetti culturali del Paese. Il progetto segna la prima collaborazione tra l’Unitus e l’Ambasciata del Messico, aprendo la strada a future iniziative congiunte.