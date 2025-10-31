17.5 C
Giubileo del Mondo Educativo: l’istruzione che ispira a Roma

Giubileo del Mondo Educativo: l'istruzione che ispira a Roma

Roma ospita il Giubileo del Mondo Educativo, un’importante occasione di confronto sul futuro dell’istruzione, promuovendo la multidisciplinarità e il dialogo tra le diverse realtà educative. Questo evento suscita entusiasmo tra istituzioni, docenti, studenti e famiglie.

L’iniziativa “La Scuola è Vita”, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con il Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Città del Vaticano, prevede dal 27 al 30 ottobre un coinvolgimento di circa 7000 partecipanti, tra cui docenti, dirigenti scolastici e studenti provenienti da ogni regione italiana e da 30 Paesi stranieri, con 80 mentori che guideranno i laboratori.

All’apertura dell’evento, tenutasi all’Auditorium della Conciliazione, sono intervenuti Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma, il Card. José Tolentino de Mendonça e il Ministro Giuseppe Valditara, i quali hanno condiviso il loro impegno per garantire ai giovani le migliori opportunità.

Un momento speciale è stato l’intervento dell’atleta Andy Diaz Hernàndez, medaglia di bronzo alle Olimpiadi e oro ai Mondiali Indoor, che ha raccontato la sua storia di perseveranza. Diaz ha parlato delle sfide affrontate in gioventù a Cuba e del coraggio di trasferirsi in Italia per inseguire il sogno olimpico. Ha sottolineato l’importanza di un educatore come Fabrizio Donato, che lo ha guidato nel suo percorso.

Oltre a continuare a vincere, Diaz aspira a conseguire la laurea in Scienze Motorie, dimostrando come sport ed educazione possano intrecciarsi. La sua presenza al Giubileo rappresenta un modello positivo per i partecipanti, evidenziando l’importanza di disciplina e impegno per una crescita personale significativa. Con lui, altri ospiti come Samantha Cristoforetti e Annalisa Minetti hanno portato storie di lavoro di squadra e speranza.

