Giubileo degli ammalati, Bocelli: “Infermieri indispensabili, riconoscente”

L’ammirazione e riconoscenza verso gli infermieri è stata espressa da Andrea Bocelli durante il convegno internazionale “Many worlds, one health,” letto dal presidente della Fondazione Pubblicità Progresso, Andrea Farinet. Questo evento è parte delle celebrazioni del Giubileo degli ammalati e del mondo della Sanità, ed è stato organizzato dalla Commissione episcopale per il servizio della carità e la salute, con la partecipazione di relatori internazionali e rappresentanti dell’Organizzazione mondiale della sanità e dell’Organizzazione mondiale della sanità animale.

Bocelli ha sottolineato l’importanza sociale del lavoro infermieristico, citando Florence Nightingale, che ha descritto l’assistenza infermieristica come un’arte che richiede “devozione totale e una dura preparazione,” simile a quella necessaria per un pittore o scultore. Tuttavia, l’infermiere lavora non su una tela o marmo, ma sul corpo umano, considerato il tempio dello spirito di Dio.

L’artista ha anche evidenziato un tema doloroso: il disguido tra ricchi e poveri, che rappresenta una vera e propria malattia del mondo, aggravato dalla mancanza di risorse economiche che impedisce ai malati di ottenere le cure necessarie. Nonostante ciò, ha riaffermato che “l’assistenza agli infermi deve avere la precedenza e superiorità su tutto,” una considerazione già espressa da San Benedetto millecinquecento anni fa. Questo messaggio ha voluto riconoscere la dedizione degli infermieri e l’importanza di garantire il diritto alla salute per tutti.