Giù l’Iva per le ostriche, non sono beni di lusso

Le ostriche sono considerate un bene di lusso a causa del loro costo elevato, come ha affermato il ministro per l’Agricoltura e la sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, durante una degustazione di ostriche di Goro al Senato. Ha sottolineato l’importanza dei pescatori di Goro, colpiti dalla proliferazione del granchio blu, che ha gravemente impattato sull’acquacoltura. Il governo ha stanziato circa 49 milioni di euro e nominato un commissario per affrontare queste problematiche. Lollobrigida ha evidenziato che, sebbene la compensazione delle difficoltà sia necessaria, è fondamentale avere una visione strategica per valorizzare i prodotti e supportare le comunità colpite.

Inoltre, il ministro ha parlato della necessità di non abbandonare il mercato della venericoltura e della mitilicoltura, ma di apprezzare anche il granchio blu, che potrebbe essere una risorsa economica. È in corso un intervento di grandi investitori e fondi privati per sviluppare una filiera competitiva legata a questo prodotto. Le ostriche, essendo più resistenti al granchio blu, rimangono un importante elemento del settore.

Lollobrigida ha insistito sulla necessità di una fiscalità che permetta ai produttori italiani di competere con quelli europei, proponendo di ridurre l’Iva per rendere le ostriche più accessibili ai consumatori. Questo non solo favorirebbe l’acquisto di un prodotto sano, ma contribuirebbe anche a generare ricchezza e reddito per gli acquacultori, considerati una categoria strategica. In conclusione, il ministro ha ribadito l’importanza di rendere le ostriche un prodotto accessibile anziché un lusso.