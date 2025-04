Gita fuori porta o… all’estero? Ecco 5 cose imperdibili da fare se decidi di trascorrere la Pasqua a Roma

Se stai pianificando di trascorrere la Pasqua a Roma, la capitale offre moltissime opportunità per festeggiare. La Pasqua inizia con la Santa Messa presieduta dal Papa in Vaticano, seguita dalla benedizione Urbi et Orbi. È un momento solenne, che attira visitatori da ogni parte del mondo. Durante la tua visita, non perdere l’occasione di esplorare la Città del Vaticano, con i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e la Basilica di San Pietro. Puoi salire sul Cupolone per ammirare una vista mozzafiato su Roma.

Un altro luogo da visitare è Villa Borghese, un grande parco ideale per famiglie. Qui puoi trovare giostre, aree picnic e la Galleria Borghese con opere di artisti come Tiziano e Caravaggio. Non dimenticare di visitare il Bioparco e di goderti il panorama dalla Terrazza del Pincio.

Per gli appassionati di archeologia, Roma offre i Musei Capitolini, i Mercati di Traiano e le Terme di Caracalla, alcune delle strutture antiche meglio conservate. Non resta che esplorare i sotterranei di Piazza Navona per scoprire lo Stadio di Domiziano.

A Pasquetta, il Lunedì dell’Angelo, è tradizione fare gite nei dintorni della città. I Castelli Romani sono una meta popolare, dove puoi gustare ottimo cibo e passeggiare nella natura. Se sei un amante del trekking, puoi avventurarti sul Monte Cavo per godere di splendidi panorami sui laghi Albano e di Nemi. Le scampagnate nei Pratoni del Vivaro o al parco del Tuscolo sono perfette per un picnic, rilassarsi e divertirsi all’aria aperta.