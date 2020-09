“In questo momento stiamo ‘pagando pegno’ per esserci lasciati un po’ andare in vacanza, con qualche misura di contenimento in meno” che ha portato a una risalita dei contagi da nuovo coronavirus in Italia. Ma cosa ci aspetta con il ritorno della stagione fredda? Si dice “ottimista” Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica, Virologia e Diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano: nell’inverno che verrà, sempre premettendo che Sars-CoV-2 è imprevedibile e che quindi “previsioni precise sono impossibili da fare”, l’esperta si attende “ondate più o meno importanti di contagi – spiega all’Adnkronos Salute – Ma siamo abbastanza tranquilli perché siamo diventati molto più bravi a gestire la malattia, e questo ci porterà senz’altro a un numero limitatissimo di decessi“.

Fonte