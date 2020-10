“Abbiamo davanti 1-2 anni” o forse più, “non si sa quanto tempo ancora”, da passare con la compagnia forzata di “questo virus. Bisognerebbe cominciare a pensare come fare a conviverci salvando salute ed economia. Non lo può fare un virologo da solo, non lo può fare un politico da solo, ma ci vuole un tavolo trasversale che decida” una linea, che studi e che pianifichi. Invoca una strategia la microbiologa dell’ospedale Sacco di Milano Maria Rita Gismondo, che sulla linea annunciata dalla Regione Lombardia – con coprifuoco dalle 23 alle 5 e chiusura dei centri commerciali il sabato e la domenica – esprime perplessità.

