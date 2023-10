Gismondi 1754, ValueTrack abbassa il fair value dopo la semestrale

– ValueTrack ha abbassato a 7,40 euro per azione 6,80 euro fully diluted dai precedenti 8,00 euro per azione 7,3 euro fully diluted il fair value sul titolo Gismondi 1754, società genovese attiva nella produzione di gioielli di altissima gamma e quotata su Euronext Growth Milan. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre 2023.

Poiché il primo semestre rappresenta circa il 40% dei dati finanziari dell’esercizio e siccome c’è una volatilità relativamente elevata tipica dei gioielli prestigiosi e delle vendite speciali, gli analisti affermano che è particolarmente difficile ottenere indicazioni chiare per i trimestri futuri.

ValueTrack ha deciso di affinare le stime a causa della crescente incertezza del settore dell’Hard Luxury il mercato azionario continua a interrogarsi sulla stagione natalizia del 2023 e sulle prospettive per il 2024. Tuttavia, le previsioni sono influenzate solo leggermente, poiché il posizionamento di fascia alta di Gismondi 1754 e il forte sviluppo del business dovrebbero mitigare le prospettive del settore.

Nel 2025 ValueTrack si aspetta ora: Valore della produzione a 27,7 milioni di euro, ovvero CAGR22-25 al 22%; EBITDA a 4,7 milioni di euro EBITDA Margin pari a circa il 17%; indebitamento netto a 4,2 milioni di euro, forte espansione dei POS.