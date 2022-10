Gismondi 1754, crescita a doppia cifra dei ricavi al 30 settembre

– Il Gruppo Gismondi 1754 segna al 30 settembre 2022 vendite per 9,6 milioni di euro in aumento del 68% rispetto ai primi 9 mesi del 2021. Nel terzo trimestre 2022, Gismondi 1754 ha riportato un fatturato gestionale consolidato totale pari a 2,6 milioni, in crescita del 42% rispetto agli 1,8 milioni del terzo trimestre 2021.

Analizzando i dati per canali di vendita, nel terzo trimestre 2022 si osserva come, rispetto al terzo 2021, il canale predominante è l’Wholesale, che rappresenta il 37% delle vendite dal 28% del terzo trimestre 2021, mentre il canale Retail passa al 27% dal 43% del terzo trimestre 2021. Questa variazione – spiega la società – è riconducibile principalmente all’ampliamento dei volumi di vendita ridistribuiti su più canali, principalmente quelli della rete wholesale a livello globale. Le Special Sales nel terzo trimestre 2022 crescono al 27%, rispetto al 19% dello stesso periodo del 2021, mentre rimane pressoché stabile il canale franchising al 9%.

Analizzando i ricavi per aree geografiche, al 30 settembre 2022 cresce percentualmente l’incidenza sul fatturato dell’area Italia, che attualmente rappresenta il 34% dei ricavi, rispetto al 31% dello stesso periodo 2021. L’area europea, inclusa la Repubblica Ceca, vale complessivamente il 63% del fatturato di Gismondi 1754 nel terzo trimestre, mentre l’incidenza degli USA è del 22%, la Russia rappresenta il 7% e gli altri Paesi il 9%.