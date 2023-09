Giselda del Grande Fratello: quando il leghista Zaia parlò di lei

Giselda Torresan del Grande Fratello è entrata nella Casa in qualità di concorrente non famosa.

“Sono un’operaia turnista in una ditta di stampaggio materie plastiche“, la sua descrizione al GF nonché la sua bio (cambiata in corso d’opera) su Instagram. Ma come sapevamo già, in realtà, è una persona piuttosto nota. Dall’alto dei suoi 135 mila follower su Instagram (prima di entrare nella Casa), Giselda Torresan nel corso degli anni ha rilasciato svariate interviste. A raccontarlo è stata anche lei a Rosy Chin.

A domanda diretta: “Come fai ad avere così tanti follower su Instagram?” la Torresan ha risposto: “Tempo fa ero sui giornali perché un giornalista si era occupato del percorso del Monte Grappa e mi aveva chiesto un’informazione sui sentieri. Ho avuto un successo enorme e mi sono trovata sui giornali di tutto il Veneto”. A promuoverla in quel periodo anche Luca Zaia, il Presidente leghista della Regione del Veneto. Sono infatti numerose le interviste di Giselda realizzate in qualità di “esperta delle Dolomiti”.

“Su Instagram ha quasi centomila followers” – scrisse Luca Zaia sui social nel dicembre del 2022 – “È il traguardo di Giselda Torresan, raggiunto pubblicando selfie (scattati con cavalletto e cellulare) lungo i sentieri del Monte Grappa, tra rocce e boschi, panorami, tramonti e foliage. Trentatré anni, Giselda si è guadagnata il proprio spazio nei social camminando tra vette e prati, in quel paradiso che è la malga delle Bocchette di suo nonno Alfonso”.

Non una persona famosa, ma neanche una perfetta sconosciuta della porta accanto diciamo.