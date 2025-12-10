9.3 C
Girone B di Promozione Italia

Girone B di Promozione Italia

Il girone B di Promozione non ha tradito i pronostici. Il Lascari ha superato senza difficoltà la Santangiolese con un netto 3-0, grazie alle reti di Cotugno, Mocciaro e Tiscione, e si è confermato saldamente in vetta alla classifica con 33 punti. Anche il Città di Villafranca è tornato a vincere, espugnando il “Comunale” di Brolo con lo stesso risultato: 3-0 alla Futura, firmato da Arigò, Rivainera e Assenzio.

L’Orlandina ha superato il Città di Mistretta con un risultato di 4-2. I padroni di casa erano avanti con Marsala, ma poi l’Orlandina ha ribaltato il risultato con le firme di Vito Praticò, Iuculano e Serio. Il Nicosia ha ottenuto solo un pari contro il Comprensorio del Tindari, non riuscendo a raggiungere il terzo posto.

Il Pro Falcone ha dilagato contro il Monforte San Giorgio, vincendo con un pesantissimo 8-0. Il Torregrotta ha regolato l’Aluntina con un 3-0, mentre la Pro Mende ha passato di misura contro il Città di Galati grazie alla rete decisiva di Sowe. Il Gangi ha ottenuto un successo pesante in ottica salvezza, superando la Nuova Rinascita Patti con un 2-0.

I risultati della 13ª giornata sono stati i seguenti: Città di Galati – Pro Mende 0-1, Città di Mistretta – Orlandina 2-4, Futura Brolo – Città di Villafranca 0-3, Lascari – Santangiolese 3-0, Monforte San Giorgio – Pro Falcone 0-8, Nuova Rinascita Patti – Gangi 0-2, Nicosia – Comprensorio del Tindari 2-2, Torregrotta – Aluntina 3-0.

