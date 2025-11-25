Il ciclismo su strada sta vivendo la sua off season, ma è già tempo di presentazioni per le grandi corse a tappe della prossima stagione. Lunedì 1° dicembre si alzerà il sipario sul Giro d’Italia 2026, il cui percorso verrà svelato alla Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. La diretta sarà trasmessa su Discovery+ dalle 15:30 alle 17:30.

Manca poco per scoprire il percorso del Giro 2026, ma rumors e anticipazioni circolano già da mesi. La corsa partirà dall’estero, dalla Bulgaria, dove dovrebbero disputarsi tre tappe, la prima nella capitale Sofia. A quel punto la carovana prenderà l’aereo e volerà in Calabria, la prima regione italiana attraversata dal Giro 2026, per la Catanzaro-Cosenza e poi il passaggio in Basilicata con arrivo a Potenza. Napoli dovrebbe ospitare un arrivo, mentre la prima salita degna di nota dovrebbe essere il Blockhaus, in Abruzzo. Risalendo lo Stivale, è attesa la “tappa dei muri” tra Chieti e Fermo, poi un altro classico con la frazione per velocisti in Romagna.

La seconda settimana si aprirà con una lunga cronometro di 40 km da Viareggio a Massa, poi si sbarcherà in Piemonte e a seguire in Valle d’Aosta, dove Breuil-Cervinia o Pila ospiteranno il primo arrivo in salita alpino. Probabili un passaggio in Svizzera – con Bellinzona come sede di arrivo o di partenza – e a Milano, o per una seconda cronometro o più probabilmente per una tappa da sprinter. Non ci sarà Madonna di Campiglio e così dovrebbe essere Andalo a ospitare il tappone trentino in programma. Gran finale tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia con Dolomiti e Alpi Carniche a fare da scenario e possibile arrivo a Piancavallo con una doppia scalata della montagna di Aviano. Tappa conclusiva, come ormai da qualche anno, a Roma.