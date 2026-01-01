Giro d’Italia: vittoria di Scaroni

La vittoria di Christian Scaroni al termine della sedicesima tappa del Giro d’Italia dopo una lunga fuga e traguardo a San Valentino di Brentonico è stato il momento più alto del ciclismo bresciano su strada. Questa annata è stata anche quella della consacrazione per lo stesso Scaroni, che ha ottenuto 5 successi e numerosi piazzamenti, salendo nella top 20 mondiale e diventando uno dei migliori italiani della stagione.

Tuttavia, per il ciclismo bresciano su strada ci sono più ombre che luci in questa stagione, con alcuni pro che sono rimasti senza contratto e hanno dovuto fare scelte diverse, mentre altri hanno scelto di appendere la bici al chiodo, come Mareczko. Una nota lieta è la prima vittoria da pro per il giovane Davide Donati, che viene dal fuoristrada, mentre nei dilettanti l’unica nota lieta arriva da Riccardo Perani, protagonista di un buon finale di stagione, sebbene insufficiente per passare nei professionisti.

Negli Juniores, Francesco Baruzzi dell’Otelli ha convinto la multinazionale olandese Visma Lease a Bike a investire su di lui per il futuro. Dal punto di vista organizzativo, sono aumentate di numero e qualità le gare, fra cui il memorial Bardelloni trofeo Protech, dedicato alla memoria del nonno di Cristian Scaroni, gara che viene promossa al rango di nazionale. Nel femminile, si segnalano i progressi di Elisa Bianchi, emigrata fuori provincia, e nelle Allieve la stagione dominata su strada e in pista da Anna Bonassi e dalla promettente Emma Cocca, entrambi in forza alla Flandres Love.