Giro d’Italia: Ulissi punta alla 13esima partecipazione

Il toscano Diego Ulissi, 36 anni, ha vestito per un giorno la maglia rosa quest’anno. Anche nel 2026, Ulissi metterà in programma il Giro d’Italia, che sarebbe la sua 13esima partecipazione. Attualmente, sta partecipando a un ritiro con la squadra XDS-Astana nella zona di Alicante. Ulissi è l’italiano in attività con più successi di tappa nella corsa della Gazzetta, con un totale di 8 vittorie.

La XDS-Astana dovrebbe presentare al via del Giro d’Italia, che si terrà a Nessebar, in Bulgaria, l’8 maggio, una squadra molto italiana. Sono probabili le presenze di Lorenzo Fortunato, maglia azzurra, Alberto Bettiol, re del Fiandre, e di Christian Scaroni, unico italiano vincitore di tappa.