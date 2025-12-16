14.1 C
Roma
martedì – 16 Dicembre 2025
Sport

Giro d’Italia a Cassano

Da stranotizie
La 17esima tappa del Giro d’Italia partirà da Cassano il 27 maggio. La macchina organizzativa è già in movimento e il Comune sta cercando aziende, associazioni, fondazioni o altri enti disposti a candidarsi come sponsor locali per eventi e manifestazioni.

Il Comune intende individuare soggetti disponibili a sponsorizzare la realizzazione di iniziative inserite nel palinsesto degli eventi nei giorni precedenti e successivi la tappa. L’obiettivo principale è promuovere l’immagine della città sul piano turistico e commerciale e sostenerne lo sviluppo grazie alla visibilità mediatica offerta dal Giro d’Italia.

L’avviso è finalizzato a raccogliere candidature e disponibilità senza vincoli per la formalizzazione di accordi e contratti. Il 27 maggio sarà una festa doppia per Cassano d’Adda, poiché la tappa coinciderà con i 60 anni dalla vittoria al Giro di Gianni Motta, leggenda del ciclismo e orgoglio cassanese. Motta conquistò due tappe, la classifica generale e la maglia a punti, imponendosi per eleganza, determinazione e talento. Ospitare una tappa del Giro nell’anno dell’anniversario significa rendere omaggio a una figura che ispira generazioni di atleti e appassionati.

