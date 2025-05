Giro d’Italia 2025: Tappa 12, orari e come seguirla

Giovedì 22 maggio, il Giro d’Italia riprende con la dodicesima tappa, che parte da Modena e arriva a Viadana, con una lunghezza di 172 chilometri e un dislivello di 1700 metri. Questa frazione presenta un percorso mosso nei primi 100 chilometri, ma si fa più pianeggiante verso il traguardo, senza aspettative di stravolgimenti nella classifica generale. Il messicano Isaac Del Toro, attuale leader, detiene 31 secondi di vantaggio su Juan Ayuso.

La partenza è fissata per le 13:15. La tappa sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport e Rai 2, con streaming gratuito disponibile su Rai Play. Gli abbonati potranno seguire la corsa su Eurosport 1, mentre lo streaming a pagamento sarà accessibile tramite Discovery+, Sky Go, Now e Dazn.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com