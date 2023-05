Giro d'Italia 2023, blitz di Ultima Generazione – Video

Blitz di Ultima Generazione al Giro d’Italia 2023, con un’iniziativa durante la 12esima tappa, la Bra-Rivoli di 185 km. A darne notizia è proprio Ultima Generazione spiegando che tre attivisti, legati alla campagna ‘Non paghiamo il fossile’, hanno preso parte ad un’azione non violenta rallentando il Giro d’Italia per pochi minuti su via Rivoli, all’altezza dell’incrocio con via Preiles.

“Gli attivisti di Ultima Generazione non hanno scelto il giro d’Italia per sottolineare una rivendicazione diversa dal solito o mossa da questioni inerenti a questa manifestazione specifica. La richiesta rimane invariata: stop ai sussidi pubblici a tutti i combustibili fossili”, fanno sapere.