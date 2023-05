Giro d'Italia 2023, Bais vince settima tappa sul Gran Sasso

Il corridore della Eolo Kometa si è imposto in una volata a tre dopo una fuga di 200 km

E’ Davide Bais ad aggiudicarsi la settima tappa del Giro d’Italia, la Capua-Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore), per una lunghezza di 218 km con il primo arrivo in salita. Il corridore della Eolo Kometa si è imposto in una volata a tre, sul ceco Karel Vacek e su Simone Petilli dopo una fuga di oltre duecento chilometri.

Dopo la settima tappa il norvegese Andreas Leknessund (Team Dsm) resta in maglia rosa. Nessun attacco tra gli uomini di classifica, con il belga e campione del mondo Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) che ha regolato il gruppo dei big. Domani l’ottava tappa, la Terni-Fossombrone di 207 chilometri.