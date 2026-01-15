Giro di Sardegna ritorna dopo 15 anni

Il grande ciclismo professionistico internazionale tornerà a correre in Sardegna dopo quindici anni di assenza. La nuova edizione del Giro di Sardegna si disputerà dal 25 febbraio al 1° marzo e vedrà la partecipazione di numerose squadre di livello WorldTour.

L’evento è stato presentato ufficialmente a Cagliari e ha visto la presenza delle massime istituzioni sportive e di ex campioni come Claudio Chiappucci e Fabio Aru. La presidente della Regione, Alessandra Todde, ha definito il ritorno del Giro di Sardegna come “un risultato di grande valore sportivo, simbolico e strategico” e ha sottolineato l’importanza di investire in una visione che unisce sport, promozione del territorio e sviluppo economico.

Il percorso del Giro di Sardegna sarà composto da cinque tappe per un totale di oltre 830 chilometri e toccherà tutte le province sarde. La corsa partirà da Castelsardo e arriverà a Bosa, poi da Oristano a Carbonia, da Cagliari a Tortolì, da Nuoro e infine terminerà a Olbia.

L’organizzazione tecnica sarà affidata al GS Emilia e alla partenza sono previste 25 squadre, tra cui formazioni di livello WorldTour come Bahrain Victorious, Lidl-Trek e UAE Team Emirates. Il presidente della Lega Ciclismo, Roberto Pella, ha evidenziato come la corsa si collochi in un momento chiave dell’anno e si ponga come una straordinaria vetrina internazionale per la Sardegna.