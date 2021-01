Quando Yannick Bestaven ha finalmente raggiunto il porto di Sables d’Olonne sotto il diluvio che gli rigava il viso e faceva brillare la sua cerata rossa da marinaio, le braccia larghe come un centravanti felice, dopo 80 giorni, 13 ore, 59 minuti e 46 secondi di navigazione solitaria in giro per il mondo tra uragani, iceberg, balene, tifoni e bonaccia, terrore e solitudine, estasi e abbandono, ha scoperto di non avere vinto ma di essere vivo. Bene ma non benissimo. Però, dopo meno di otto ore la giuria del Vandée Globe, la regata più estrema del pianeta, gli ha detto che no, il primo era proprio lui e non Charlie Dalin, arrivato in testa ma per poco: merito del bonus di 10 ore e un quarto per il salvataggio nell’Oceano Indiano del collega, e poi naufrago, Kevin Escoffier. Un premio all’audacia e alla nobiltà d’animo di Yannick.

Il rivale, Escoffier, aveva avuto la barca spezzata in due come un cracker, e Bestaven senza pensarci un attimo, e alla faccia della gara, l’ha soccorso e ripescato insieme ad altri tre, tra cui Jean Le Cam (per lui un bonus di 16 ore e 15’) mentre galleggiava su una zattera a 500 miglia dal Capo di Buona Speranza, nel suo caso buona davvero. Il nobile gesto di Yannick, che ha pensato all’amico prima che alla vittoria, alla fine ha salvato entrambi: vittoria e amico. Non come il povero Gerry Roufs, il velista canadese scomparso nell’oceano nel 1997.

Si chiama Vendée Globe ed è una gara senza paragoni: una mostruosità in senso latino, cioè una mirabilia. Si tratta di navigare da soli e senza scali, senza assistenza, senza medico se ti ammali, senza riparazioni se la barca si scassa, senza meteo, insomma senza niente a parte lo scafo e te stesso, navigare per quasi tre mesi sulla rotta artica: Sables d’Olonne (in Vandea, Francia), Oceano Atlantico, Capo di Buona Speranza, Antartide, Capo Horn, di nuovo l’Atlantico e forse, ancora, quel porto francese. Dove l’italiano Giancarlo Pedote è arrivato settimo, e mai nessun italiano come lui nella storia di questo “Everest del mare”.

Bisogna immaginare qualcosa tra Omero e Conrad: il problema è che a Itaca bisogna tornare. L’epica dell’oceano con onde altre come palazzi e venti impetuosi, la morte mescolata alla schiuma bianca e al nero delle notti. Erano partiti in 33 quel remotissimo 8 novembre, tra loro 6 donne, e dopo questo giro del mondo in ottanta giorni (col fortissimo rischio di ventimila leghe sotto i mari, perché qui si fa naufragio facilmente) ecco che la vittoria se la sono giocata in tre, quasi allo sprint.

E Giancarlo Pedote avrà forse pensato a quel giorno, quando seduto per la prima volta in vita sua dentro una barchetta che doveva governare come vice istruttore di ragazzini (il titolare era ammalato), lui che mai si staccava dalla cresta dell’onda baciata dalla tavola del surf, pensò: «Mi hanno messo dentro una tinozza per surfisti falliti». Ma quella tinozza, lui la farà volare. Giancarlo, unico italiano in gara, è stato preceduto dall’incredibile Damien Seguin, campione paralimpico, nato senza la mano sinistra. Una febbre del mare da vivere volando sugli scafi della classe Imoca, 18 metri di lunghezza. E si deve giocare a dadi con la sorte: il celebre Boris Herrmann, il velista che ha portato Greta Thunberg a New York attraverso l’Atlantico, è andato a sbattere contro un peschereccio e addio podio. Bisogna sempre fare i conti con i leggendari venti dei Quaranta Ruggenti e dei Cinquanta Urlanti, e poi ti tampona un pescatore di merluzzi.

Epica, estetica e giganti della solitudine, senza trascurare naturalmente i milioni di dollari degli sponsor e l’attenzione planetaria che la Vendée Globe garantisce ogni quattro anni: disputarla più spesso non si potrebbe, questa è la Parigi-Dakar dei mari, e già così è una catena montuosa esistenziale e tecnica quasi invalicabile. Il nostro Giancarlo l’ha vissuta scrivendo, come spesso accade ai solitari veri. Il suo diario social di navigazione mostra le delicatezze del carattere e la forza incredibile del corpo, compresa la psiche che tutto governa. «Avere praticato sport di combattimento e avere studiato filosofia mi è stato di grande aiuto», si legge nelle pagine di Giancarlo. «Quello che più mi è mancato al mondo è stata la mia famiglia», e infatti eccolo abbracciato all’arrivo dalla moglie e dai due bambini, poi tutti insieme in passerella al porto. «Nettuno e Eolo mi prendono a cuore, ma il viaggio è ancora lungo». Perché è bellissimo tornare, sapendo che non si torna mai.