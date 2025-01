Giraldi racconta la Parigi-Dakar: le sue parole

Oggi è un giorno di riposo e di riflessione per Iader Giraldi, che partecipa al rally Dakar in Arabia Saudita. Nel suo diario, esprime la consapevolezza che la gara non sta andando come sperava, ma sottolinea l’importanza della sua ambizione nel sostenere l’impegno richiesto dalla preparazione. Giraldi riconosce che la gara, sin dalla prima tappa, è stata molto impegnativa e si è trasformata in una competizione per professionisti. Quest’anno, però, si sente più preparato rispetto al passato, avendo affrontato gli allenamenti con maggiore esperienza e una preparazione fisica e mentale superiore.

Ammette che alcuni potrebbero suggerire che avrebbe potuto allenarsi di più, ma spiega che il suo tempo è limitato da responsabilità familiari e lavorative. Nonostante ciò, è determinato a proseguire e a completare la gara. Attualmente, è ancora in corsa grazie ai bonus concessi dal regolamento FIM per le tappe non concluse. Preparando la moto per la ripartenza, Giraldi è pronto a affrontare la sfida della seconda settimana della Dakar.

Il giorno successivo prevede una tappa estremamente dura, la più tosta dell’intera gara secondo David Castera, il direttore di gara. Si tratta di 610 km di specialità su diversi tipi di terreno, con un ulteriore trasferimento di 250 km, per un totale di 860 km. Giraldi mette in evidenza che, partendo tra gli ultimi, potrebbe doversi preparare per un’altra lunga notte. Tuttavia, non si lascia intimidire e rimane concentrato sull’obiettivo di completare la tappa.

Dal punto di vista fisico e mentale, si sente in buone condizioni e trasmette il suo entusiasmo per la partecipazione alla Dakar, esprimendo gratitudine per l’opportunità di competere. Conclude il suo messaggio augurando a tutti una buona giornata e invita a seguire le sue prossime sfide in diretta. La perseveranza e la determinazione di Giraldi riflettono la sua passione per lo sport e il desiderio di affrontare al meglio ogni difficoltà.