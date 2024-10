Gip rinvia a giudizio Roberto Vannacci: accuse di diffamazione militare per ‘Il mondo al contrario’

Roberto Vannacci, generale coinvolto in una controversia legata al suo libro “Il mondo al contrario”, andrà a processo per diffamazione nei confronti di un militare. Il giudice per le indagini preliminari (gip) del tribunale militare di Roma ha rigettato la richiesta di archiviazione da parte della procura, evidenziando che le diffamazioni rientrano fra i reati perseguibili d’ufficio nel diritto militare, a differenza del diritto penale dove è necessaria una denuncia. La procura avrà dieci giorni per formulare l’imputazione coatta, dando inizio al procedimento giudiziario.

Sepolto nel contesto della controversia ci sono state già due inchieste archiviate in precedenza. Queste coinvolgevano accuse di istigazione all’odio razziale, ma i giudici militari avevano deciso di non procedere. Le denunce sono state mosse da diverse fonti, compresi l’associazione Tripla Difesa e il Sindacato dei Militari, il che ha catturato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica.

In risposta alla decisione del gip, Vannacci ha dichiarato di rispettare la scelta del giudice ma di rimanere fermamente convinto della propria innocenza. L’europarlamentare ha sottolineato di non avere mai avuto intenzioni diffamatorie verso nessuno, e in particolare nei confronti di un militare. Ha promesso di difendere le proprie ragioni nelle adeguate sedi legali, supportato da un seguito che lo sostiene.

Il suo avvocato, Giorgio Carta, ha espresso disaccordo con la decisione del giudice, sottolineando che nel libro non viene mai menzionato un specifico militare e che quest’ultimo non ha presentato denuncia. Carta ha affermato che affronteranno le prossime fasi del procedimento con serenità, fiduciosi nel lavoro dei giudici militari, anche considerando che la procura aveva già escluso la sussistenza di reati nelle pagine del libro.

Il caso Vannacci è emblematico delle tensioni esistenti nel discorso pubblico italiano, toccando temi sensibili come la diffamazione e la responsabilità delle parole, soprattutto in contesti militari e politici. La sua evoluzione sarà seguita con attenzione, sia dai media che dall’opinione pubblica, dato il contesto polemico in cui si sviluppa.