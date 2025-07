Giovinazzo Rock Festival 2025: ingresso gratuito e musica live

Ritorna il Giovinazzo Rock Festival, un evento atteso che si svolgerà il 13 luglio 2025 nella suggestiva Piazza S. Salvatore nel borgo antico di Giovinazzo, in provincia di Bari. La manifestazione, che offre ingresso gratuito, avrà inizio alle 20.30.

Per questa XXIII edizione, il festival presenta tre band provenienti da diverse parti del mondo. I Rival Karma, un duo garage rock del Regno Unito, porteranno la loro energia sul palco, affiancati dagli Hate Moss, un duo italo-brasiliano che si distingue per il suo approccio non convenzionale ai generi musicali. Infine, ci saranno i Talk Is Cheap, una band di Trani che trae ispirazione dall’indie americano ma con un’identità unica.

Il Giovinazzo Rock Festival è organizzato dall’associazione Arci “Tressett” e ha ormai superato i vent’anni di storia, mantenendo un forte legame con il territorio da cui è nato. Nel corso degli anni, il festival ha visto esibirsi artisti di alto calibro come Caparezza, Brunori Sas, Nada e molti altri, diventando un importante appuntamento per la musica alternativa in Puglia.

Per arricchire ulteriormente il programma dell’estate giovinazzese, l’anteprima del festival si terrà il giorno precedente, sabato 12 luglio, presso il Daiquiri Summer Fresh Bar sul Lungomare Marina Italiana. Qui si esibiranno i DJ Planckian Lotus, alla sua prima performance in Puglia, e The Verol, noto residente degli eventi del festival.