Giovedì Cda Rai: Piani Editoriali e Strategie Pubblicitarie

Il Cda della Rai, in programma il 22 maggio, si annuncia ricco di discussioni cruciali. Tra i temi all’ordine del giorno vi sono i piani editoriali dei nuovi direttori di testata, inclusi Pier Luca Terzulli del Tg3, Francesco Zurzolo di RaiNews, Paolo Petrecca di Rai Sport e Roberto Pacchetti della TgR. Questi dovranno presentare i programmi e i loro team, con molte riconferme previste per contenere i costi.

Un altro argomento importante è la nomina del presidente di Rai Pubblicità. La candidatura di Silvia Calandrelli, ex direttrice di Rai Cultura, potrebbe essere in discussione, complicata da ritardi nella presentazione. Sebbene la nomina sia attesa, non è garantito che spetti a lei.

Altre nomine, come quella di Nicola Rao a direttore di Gr Radio e Rai Radio1, e Giovanni Alibrandi a direttore di Rai Radio2, potrebbero slittare al prossimo Cda.

In aggiunta, si discuterà della situazione relativa al Festival di Sanremo. La Rai è l’unica a essersi fatta avanti per la manifestazione di interesse nel bando indetto dal comune. Giovedì è attesa la pronuncia del Consiglio di Stato riguardo al ricorso presentato dalla Rai e dall’amministrazione comunale contro una sentenza del Tar Liguria, che ha ritenuto illegittimo l’affidamento diretto del festival. Se il ricorso non dovesse andare a buon fine, la Rai sarà obbligata a partecipare a una gara, con costi presumibilmente superiori rispetto ai contratti precedenti con il comune.

