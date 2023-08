Giovedì 3 agosto, il santo di oggi: Lidia

Santa Lidia, il santo del giorno di oggi giovedì 3 agosto 2023, è primizia del cristianesimo in Europa. Proselita della religione ebraica a Filippi in Macedonia, dove l’apostolo Paolo, in compagnia di Sila, Timoteo e Luca, si reca durante il secondo viaggio missionario tra gli anni 50 e 53. La casa di Lidia diviene il primo centro comunitario, la prima ‘ecclesia’ in Europa, in cui gli apostoli incontrano ed esortano i fratelli. Sebbene manchino notizie sul culto di S. Lidia, anteriormente alla memoria introdotta dal Baronio nel Martirologio Romano, la sua santità è evidente nella sua pronta risposta alla grazia.