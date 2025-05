Giovedì 22 maggio: Sciopero sanità privata, visite a rischio!

Il 22 maggio si svolgerà uno sciopero di 24 ore per i lavoratori della sanità privata e del settore socio-sanitario accreditato. Diverse sigle sindacali hanno aderito, prevedendo disagi significativi, tra cui cancellazioni e ritardi per prestazioni non urgenti come servizi ambulatoriali e ricoveri programmati. Un presidio principale si terrà a Roma, davanti al Ministero della Salute, con possibilità di mobilitazione anche in altre città e davanti a enti come l’Associazione Italiana Ospedalità Privata.

Lo sciopero potrebbe compromettere l’attività quotidiana ambulatoriale, spingendo i cittadini a riorganizzarsi per eventuali appuntamenti. Le prestazioni a rischio includono soprattutto ricoveri programmati e attività nei centri di riabilitazione e nelle case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Le ragioni di questa mobilitazione risiedono nel mancato rinnovo dei contratti collettivi nazionali per oltre 200.000 lavoratori, tra cui infermieri e personale amministrativo. I sindacati richiedono non solo un adeguamento salariale, ma anche regole chiare e vincolanti per l’accreditamento degli enti. Si sostiene che chi riceve fondi pubblici debba garantire salari dignitosi e rispetto dei diritti lavorativi.

Infine, i sindacati sollecitano le Regioni a implementare criteri di accreditamento che tutelino i lavoratori, affermando che il diritto al contratto non deve essere compromesso da logiche economiche che gravano sui dipendenti e sulla comunità.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it