“Tutti parlano di Recovery Fund, ma in realtà è un Recovery and Resilience Facility: il che vuol dire che dobbiamo usare le risorse europee non solo per riparare i danni che la pandemia ha apportato alla nostra economia, ma anche per rendere il nostro Paese più resiliente, vale a dire in grado di resistere meglio e reagire agli choc e ai cambiamenti, che ancora si presenteranno”. Così Enrico Giovannini, portavoce Asvis, intervistato da Mario Mantovani, vicepresidente di Manageritalia, è intervenuto a ‘Dialogo sul futuro’, evento in streaming organizzato nell’ambito della 95ma Assemblea Nazionale di Manageritalia.

